Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 Europa macht freudig den falschen Schritt

Dass der Markt wirkt, hat er bewiesen. Jetzt müsste diese Erkenntnis nur öfter Konsequenzen haben. Das Klima würde es uns danken. Ist das Verbrenner-Aus ab 2035 also nun eine ordentliche ökopolitische Alternative oder nicht doch böseste Brüsseler Regulierung? Falsche Frage. Im besten Fall wäre die ebenso beklatschte wie kritisierte Entscheidung einfach überflüssig, weil es einen funktionierenden Handel mit Emissionszertifikaten eben auch für den Straßenverkehr gäbe. Kaum ein Sektor ist in den vergangenen Jahren bei der Ergrünung so wenig vorangekommen – kein Wunder allerdings, wenn Politiker beim Blick auf die Zapfsäule sofort immer in den populistischen Panikmodus schalten. Und wider besseres Wissen handeln.