Und genau das wollte man mit Macrons Besuch auch mit Symbolik untermauern. 60 Jahre nach dem bilateralen Freundschaftsvertrag sei es wichtig, einen Moment innezuhalten und darüber zu sprechen, was man aneinander hat, hieß es in Bundesregierung, Präsidialamt und Elysée-Palast vor der Absage. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen. Macron und seine Frau Brigitte wollten am Sonntagabend in Ludwigsburg in Baden-Württemberg eintreffen. Weitere Stationen des Besuchs wären am Montag Berlin und am Dienstag Dresden gewesen. Dort wollte Macron vor der Frauenkirche eine Grundsatzrede zu den deutsch-französischen Beziehungen halten. Mit dem Besuch sollte aus Sicht des Bundespräsidialamts die deutsch-französische Freundschaft gefeiert und zugleich ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Deshalb hätten Macron und Steinmeier auch mit Jugendlichen diskutieren, sich Forschungseinrichtungen anschauen und über Künstliche Intelligenz reden sollen. Verhandelt werden sollte nicht.