Austrittsverhandlungen EU lehnt Mays jüngsten Brexit-Vorschlag offenbar ab

Die britische Premierministerin Theresa May gerät mit ihren Brexit-Plänen von allen Seiten unter Druck. Europa-skeptische Abgeordnete ihrer eigenen konservativen Partei warnten May am Wochenende vor einer Vereinbarung mit der Europäischen Union in der Frage der Grenze zwischen Nordirland und Irland, die eine Einheit Großbritanniens gefährde. Die „Sunday Times“ berichtete, dass vier Brexit-kritische Minister einen Rückzug aus dem Kabinett erwägen. Zudem schrieb das Blatt unter Berufung auf britische Kreise, die EU habe Mays Plan für die Nordirland-Frage zurückgewiesen. Am Freitag hatte schon die mit May verbündete nordirische Partei DUP vor einer Spaltung des Königreichs gewarnt. Von der gegnerischen Labor-Partei darf die Premierministerin bei der wohl noch 2018 anstehenden Brexit-Abstimmung im Parlament keine Unterstützung erwarten, wie deren außenpolitische Sprecherin Emily Thornberry im Sender BBC sagte.