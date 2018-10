Auto-Abgase EU wird schärfere CO2-Grenzen ab 2030 beschließen

Am Schluss der Verhandlungen der beiden Institutionen wird wohl ein Ergebnis von knapp 40 Prozent stehen - fast doppelt so viel, wie die 20 Prozent Einsparungen, die der europäische Verband der Automobilhersteller (Acea) für angemessen hält. Bis auf den letzten Meter versuchen die Autohersteller, die Limits doch noch aufzuweichen. „Je aggressiver die CO2-Einsparungsziele sind, desto stärkere soziale und wirtschaftliche Verwerfungen werden sie auslösen“, warnte etwa Acea-Generalsekretär Erik Jonnaert am Montag.



In der EU-Kommission stießen die Automobilhersteller mit ihren Bedenken durchaus auf Gehör. Beobachter stellten verwundert fest, dass Klimakommissar Miguel Cañete erst vergangene Woche ein Papier veröffentlichte, laut dem ein Einsparungsziel von 40 Prozent 12.000 Arbeitsplätzen in der EU vernichte. „Die Europäische Kommission betreibt das Geschäft der Ewiggestrigen“, kritisierte die grüne Europa-Abgeordnete Rebecca Harms die Veröffentlichung und wies darauf hin, dass europäische Autohersteller sieben Mal mehr in Elektrofahrzeuge in China investierten als in der EU. Ohne schärfere Vorgaben, so die Argumentation, werde Europa die Transformation des Automobilsektors versäumen.