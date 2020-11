Autoexperte Britisches Verbrennerverbot setzt Hersteller unter Druck

Johnson will von 2030 an den Verkauf von Dieselwagen und Benzinern verbieten. Damit schwenke ein großer Markt auf Elektromobilität um - „und das ist wiederum ein Signal an den Kontinent und an die Hersteller“, sagte Bratzel. „Wenn so ein großer Markt relativ schnell eine Wende einläutet, dann kann das einen Dominoeffekt auslösen.“