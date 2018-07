Autohersteller Jaguar Land Rover droht bei schlechtem Brexit-Deal mit Wegzug

Das Kabinett will sich am Freitag bei einer Sondersitzung auf dem Landsitz Chequers auf einen Plan für die Nach-Brexit-Zeit einigen. Doch es ist weiterhin tief zerstritten. Die einen fordern einen klaren Bruch mit Brüssel. Die anderen wollen so eng wie möglich an die EU und ihre Institutionen gebunden bleiben.



Der Regierung zufolge gibt es einen Mittelweg - doch wie der aussehen soll, ist noch geheim. Wird man sich darauf einigen können? Wird er geeignet sein, die stockenden Verhandlungen mit Brüssel wiederzubeleben? Spekulationen, May könnte nun doch eine enge Anbindung an die EU suchen, haben das Brexit-Lager misstrauisch gemacht. Werden sie May stürzen? Sicher ist nur eines: Die Uhr tickt - und am 29. März 2019 wird Großbritannien aus der EU ausscheiden, mit Abkommen oder ohne.