Autorin Sonia Purnell „Boris Johnson ist einfach nie erwachsen geworden“

Als Mitglied der Regierung von Theresa May hat Johnson ihren Brexit-Deal abwechselnd unterstützt und kritisiert. Jetzt hat er ihn für vollkommen gescheitert erklärt und strebt offenbar einen ungeordneten Brexit an. Welches Ziel verfolgt er?

Boris Johnson ändert seine Position jeden Tag. Er hat keine Überzeugungen und keine Prinzipien und wird immer das sagen, was an dem jeweiligen Tag hilft, ihn voranzubringen. So ist er zum Beispiel auch eigentlich ein Remainer. Er hat die EU in Wirklichkeit immer unterstützt. Das zeigt, wie weit er zu gehen bereit ist, um seine Karriere anzutreiben. Mit dem, was er sagt, dreht er sich immer mit dem Wind.