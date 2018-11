Backstop-Regelung Minister wollen Nachverhandlung bei Brexit-Deal erzwingen

Auch für die nordirisch-protestantische DUP, von deren Stimmen Mays Minderheitsregierung abhängt, ist der Backstop nicht akzeptabel. Sie fürchten, Nordirland könnte durch die Regelung langfristig enger an Irland als an Großbritannien gebunden werden. Es ist deshalb unklar, wie May eine Mehrheit für den Deal im Parlament bekommen will.



Die Chancen, dass sich die EU auf substanzielle Nachverhandlungen einlässt, gelten als gering. An der Backstop-Regelung hatten Unterhändler in Brüssel monatelang gefeilt. Premierministerin May hat derweil am Wochenende die Kritik ihrer Rivalen zurückgegeben. Die Pläne ihrer Gegner für den EU-Austritt würden nicht funktionieren, sagte May in einem Interview mit der „Daily Mail“. Besonders die alternativen Vorschläge zur Frage nach der irisch-nordirischen Grenze würden das Problem nicht lösen, sagte sie.