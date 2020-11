Plattformkönig Jeff Bezos nimmt Behörden offenbar nicht sehr ernst. So gab das Bundeskartellamt am 26. November 2013 bekannt, dass das Verfahren gegen Amazon eingestellt worden sei. Das Unternehmen habe die Vorgaben des Amtes erfüllt. „Amazon ist der größte Onlinehändler und steht mit den Marketplace-Händlern in einem unmittelbaren Wettbewerbsverhältnis. Preisvorgaben an die eigenen Wettbewerber sind unter keinen Umständen zu rechtfertigen“, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, und glaubte wohl an einen Erfolg.