Balzli direkt: Der Binnenmarkt ist der Schlüssel zur Supermacht

Wenige Tage später wirkt die Begeisterung erschütternd naiv. Denn aus dem Weißen Haus dringen zwar nettere Töne als unter Trump, aber die Botschaften sind nicht alle wirklich neu. Biden übt sich bereits in protektionistischen Fingerübungen. So sollen etwa US-Firmen bei der Vergabe von Staatsaufträgen bevorzugt werden. Die Außenpolitik will er zudem in den Dienst der Mittelschichtjobs stellen, was so viel heißt wie: Deutsche Exporteure bereitet euch auf höhere Zölle vor! Und im Verhältnis mit China läuft das Powerplay weiter. Nach Pekings Provokationen im taiwanesischen Luftraum fordert Biden eine „vereinte Front“ gegen China.