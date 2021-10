Die einst so sparsamen Deutschen schauten weg. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatten sich nämlich längst gefunden. Und so war der 750 Milliarden Euro schwere Wiederaufbaufonds, finanziert mit EU-Anleihen, geboren. Dennoch hat sich der Kampf des Quartetts im Rückblick gelohnt. Das Geld wird nur zum Teil in Form von Zuschüssen fließen.