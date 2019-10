Balzli direkt: Mehr Champagner, als Putin trinken kann

Die Empörung ist völlig berechtigt. Dennoch wird gerne übersehen, dass der Preis für die Entfremdung am Ende sehr hoch ausfallen könnte – gar noch höher als beim Brexit. Es geht hier nicht nur um Märkte und Produktionsstandorte, sondern um die Sicherheit an Europas Außengrenzen – unbezahlbar in diesen Zeiten, in denen sich einstige Verbündete wie die USA gerade in einen Totalausfall verwandeln.



Erdoğan trägt für das Zerwürfnis fast die ganze Verantwortung, aber eben nur fast. Konsequent haben europäische Politiker die Türken am langen Arm verhungern lassen und ihr Regime damit in seinem nationalen Wahn noch größer gemacht. 2006 sahen 70 Prozent der Türken ihr Land als Teil Europas, 2013 waren es noch 46 Prozent, Tendenz weiter sinkend. Vor allem Angela Merkels Angebot einer privilegierten Partnerschaft empfanden sie als Beleidigung. Sie wollten den EU-Beitritt. Der Prozess läuft zwar noch, aber an einen erfolgreichen Abschluss glaubt keiner mehr. Es herrscht Perspektivlosigkeit.