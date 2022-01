Nicht den geringsten Hinweis? Kurze Zeit später erlebt die Öffentlichkeit einen wundersamen Gesinnungsslalom der Ökonomin. Während EZB-Chefin Christine Lagarde und ihr Chefökonom Philip Lane bis heute weder eine anhaltende Inflationsgefahr noch den Bedarf für eine baldige Zinserhöhung sehen, ändern die Äußerungen von Schnabel gerne mal die Richtung. Am 17. November empfiehlt sie plötzlich, „ein waches Auge“ auf die Teuerung zu haben. Die werde zwar zurückgehen, aber es sei unsicher wie schnell und in welchem Umfang, räumt sie überraschend ein. Am 29. November sieht alles wieder anders aus. Man könne „eigentlich keine Hinweise darauf sehen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät“. Die Lieferengpässe würden sich allmählich wieder auflösen, und auch die Energiepreise würden nicht mit dem gleichen Tempo wie bisher weiter steigen.

