Um die Verwerfungen der Finanzkrise in den Griff zu kriegen, pumpen die Notenbanker ohne Ende Liquidität in die Volkswirtschaften. Was anfänglich alternativlos war, verselbstständigt sich inzwischen zu einer Subventionsmaschinerie für verschuldete Staaten – und für Zombiefirmen ohne Geschäftsmodell. Günstige Kredite halten die Schwerkranken künstlich am Leben, darunter auch Zulieferer in Krisenbranchen. Das Bankhaus Metzler bezeichnet mehr als zwölf Prozent aller börsennotierten Unternehmen als Zombiefirmen. Ihre Existenz verhindert die „kreative Zerstörung“ im Sinne des Kultökonomen Joseph Schumpeter. Die Ressourcen fehlen anderswo für Innovationen.