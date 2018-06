Notenbankchef Mark Carney hatte das Mini-Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent in den Wintermonaten jüngst als vorübergehend bezeichnet. Dieser Einschätzung schloss sich das Führungsgremium der Bank of England nun an. Es erwartet für das zweite Quartal eine Belebung der Konjunktur bei einem Wachstum von 0,4 Prozent. Zugleich signalisierten die Währungshüter, dass künftige Zinserhöhungen wahrscheinlich schrittweise und begrenzt ausfallen dürften. Mit einer strafferen Geldpolitik soll einer Überhitzung der Wirtschaft vorgebeugt werden, die derzeit von der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit 1975 gekennzeichnet ist. Die Londoner Währungshüter hatten im November 2017 erstmals seit einem Jahrzehnt die Zügel gestrafft.