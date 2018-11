Banken-Stresstest Kein Grund zum Feiern

„Unser Risikoprofil ist absolut solide, aber wir sind noch nicht profitabel genug“, kommentiert Finanzvorstand James von Moltke das Ergebnis. An letzterem würde die Bank nun arbeiten. Zusätzlich erklärt die Deutsche Bank ihr mäßiges Abschneiden mit Sonderfaktoren. So seien in den Ergebnissen Verluste für eine bereits geschlossenen Abwicklungseinheit unterstellt worden. Auch der einmalige Verlust für den Verkauf des Polen-Geschäfts wurde fortgeschrieben.

Etwas besser schneidet die Commerzbank ab. Sie kommt im negativen Szenario auf eine Kernkapitalquote von 9,9 Prozent, beim vergangenen Test waren es nur 7,4 Prozent gewesen. Die Bank profitiert unter anderem vom Abbau ihres Schiffsportfolios. „Wir haben unser Ergebnis trotz eines nochmals verschärften Krisenszenarios deutlich verbessert“, sagt Risikovorstand Marcus Chromik. Das sei ein weiterer Beleg für das gesunde Risikoprofil und die hohe Stressresistenz der Bank.