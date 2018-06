Bankenaufsicht Kann die EZB als Bankenpolizei funktionieren?

Der Spielraum der EZB-Aufsicht zeigt sich auch daran, wie unterschiedlich sie Krisenbanken beurteilt – von außen ist kaum nachvollziehbar, welche Maßstäbe da gelten. Die spanische Banco Popular Español wurde 2017 wegen ihrer notleidenden Immobilienkredite in die Abwicklung geschickt. Auch die beiden italienischen Institute Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza wurden liquidiert. In diesen drei Fällen berief sich die EZB auf die Entscheidung der Brüsseler Bankenabwicklungsbehörde. Italien durfte dabei jedoch die privaten Anleger schützen, die nach strengen EU-Vorschriften sonst ihr Geld verloren hätten. Auch bei der italienischen Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena durfte der Staat die Rettung unterstützen – vorbei an den strengen Regeln der Bankenunion. Solche Ausnahmen von den Regeln sind erlaubt, wenn die EZB-Bankenaufsicht mitspielt. Ihr Urteil besitzt in diesen Grauzonen der Politik ein großes Gewicht – ein weiteres Instrument ihrer Macht also.