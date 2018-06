Bankenaufsicht Wie die EZB als Bankenpolizei funktioniert

Der Einfluss der EZB ist schon allein deshalb größer, weil sie die Banken nicht nur überwacht. Diese können sich dank Nullzins auch Geld zum Nulltarif bei der Zentralbank leihen. Dieser Interessenkonflikt zwischen Aufsicht und Geldpolitik sorgt immer wieder für Kritik. Ex-Bundesbankchef Axel Weber sprach von einem „Minenfeld von politischen Interessenskonflikten“, der ehemalige Vorstand Andreas Dombret fordert regelmäßig, Bankenaufsicht und Geldpolitik wieder voneinander zu trennen. So einfach geht das allerdings nicht, denn EZB-Chef Draghi hat beschlossen, dass sich Aufsicht und Geldpolitik einzelne Abteilungen wie die für Personal, Recht oder IT teilen. So hat der Italiener sichergestellt, dass man der EZB die Aufsicht nicht so einfach wieder entreißen kann.