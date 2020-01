Bankenunion „Das Prinzip Bail-In ist tot“

Was Garicano konkret vorschlägt? Er will Risiken in den Bankenbilanzen senken, die Bankenabwicklung, die zweite Säule der Bankenunion, stärken und eine gemeinsame Einlagensicherung einrichten, die dritte Säule, die bisher vor allem in Deutschland sehr umstritten ist. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte im November zur Einlagensicherung ein Papier vorgelegt, das die festgefahrene Debatte wieder in Gang bringen sollte. In Südeuropa, vor allem in Italien, wurde es jedoch skeptisch aufgenommen.