Barabhebungen Griechenland will Kapitalkontrollen weiter lockern

Griechenland will rund einen Monat nach dem Ende seiner internationalen Finanzhilfen auch die bestehenden Kapitalkontrollen weiter lockern. Schon in Kürze werde es weniger Beschränkungen geben, kündigte Finanzminister Euclid Tsakalotos in der Zeitung „Naftemporiki“ (Samstag-Ausgabe) an. Bei dem anstehenden Schritt gehe es um Barabhebungen und die Eröffnung neuer Bankkonten. Auch die vollständige Aufhebung von Kapitalkontrollen sei auf dem Weg. Die letzte Maßnahme betreffe Einschränkungen für den Kapitalverkehr mit dem Ausland. Die Regierung in Athen hatte die Kontrollen vor drei Jahren verhängt, um in der Schuldenkrise einen massiven Barmittelabfluss bei den heimischen Banken zu verhindern.