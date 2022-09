Basel-III-Reformpaket Neue globale Regeln: Banken in der EU brauchen noch Kapital

Banken in der EU benötigen zusammen noch über eine Milliarde Euro an zusätzlichen Eigenmitteln, um bis 2028 neue globale Kapitalanforderungen vollständig zu erfüllen. Wie die EU-Bankenbehörde EBA am Freitag mitteilte, würde mit einer vollständigen Umsetzung der neuen globalen Regeln in der EU die Mindestkapitalanforderungen der Institute im Schnitt um 15 Prozent steigen.