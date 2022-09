Batteriefertigung in Grünheide auf der Kippe Die USA schaden mit dem Tesla-Coup allen – auch sich selbst

Die bisher theoretischen Folgen der US-Politik werden nun greifbar, wenn Tesla seine Batteriefertigung doch nicht in Grünheide, sondern offenbar in den USA ansiedeln will. 2000 Mitarbeiter sollten in der Nähe von Berlin direkt neben dem Autowerk von Tesla Batterien produzieren. Weil in den USA Milliardenbeträge locken, wird die Produktion dort attraktiver.



Lesen Sie auch: Wie der Inflationsausgleich beim Gehalt gelingt



Noch im Mai hatten sich Europa und die USA beim transatlantischen Handelsrat versprochen, auf einen Subventionswettlauf zu verzichten. Dieses Versprechen war offenbar wenig wert. Der Vorsatz ging freilich in die richtige Richtung, denn ein Subventionswettbewerb kennt am Schluss immer nur Verlierer. Ein US-Präsident, der vor allem die Zwischenwahlen im November im Blick hat, sollte sich hieran erinnern (genauso wie jene europäischen Politiker, die Chipfabriken mit Milliardenbeträgen locken). Europa und die USA können schlicht kein Interesse daran haben, sich gegenseitig zu schaden.