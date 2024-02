Bauernproteste Wie sich die Agrarprotestler in Deutschland und Frankreich unterscheiden

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht diese Entwicklung mit Sorge. Bei einem Pressegespräch in Washington warnte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa die europäischen Hauptstädte davor, angesichts der Proteste zu sehr von ihren Reformbemühungen abzurücken. Sie könne das auf einer menschlichen Ebene verstehen. „Aber wenn diese Stimmung anhält und die Regierungen in eine Ecke drängt, in der sie nicht in der Lage sind, das zu tun, was für die Stärkung der Volkswirtschaften notwendig ist, dann könnte es Tage geben, an denen sie das bedauern.“ Der Durchhalteappell richtet sich auch an die Ampel in Berlin: Während sich die Branche in Frankreich zunächst zufrieden zeigt, reichen den deutschen Bauern die bisherigen Zugeständnisse noch nicht aus.



Der IWF betrachtet die Landwirte in Europa – so scheint es zumindest – als eine recht homogene Gruppe. Aber stimmt das? Oder gibt es grundlegende Unterschiede, die die jeweiligen Diskussionen in den europäischen Staaten prägen? Auf den ersten Blick zeigen die Statistiken zumindest zwischen den beiden größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich deutliche Abweichungen.