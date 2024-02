Baukrise Sie denken, Deutschland hat ein Immobilien-Problem? Dann schauen Sie mal nach Schweden

Die Zinsen etwa treffen die Schweden, wie beispielsweise auch die Briten, besonders stark, weil in Schweden variabel verzinste Kredite die Norm sind. Häuslebauer in Deutschland lassen sich ihren Zinssatz bei der Bank in der Regel auf zehn bis 15, manchmal gar 20 Jahre festschreiben. Dass die Bauzinsen zuletzt so gestiegen sind, tangiert sie wenn überhaupt erst in der Anschlussfinanzierung.