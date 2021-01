„Beispiellose Umstände“ Diesen Unternehmen ruinieren die Brexit-Folgen jetzt das Geschäft

Branchenvertreter sprechen davon, dass dieser zusätzliche bürokratische Aufwand Unternehmen zwischen 500 und 600 Pfund am Tag koste – was zwangsläufig die Kosten und Preise in die Höhe treibe. Die Folge: Viele Kunden in der EU orientierten sich um und bestellten ihren Fisch woanders, auch wegen der Verzögerungen an der Grenze. Ein Unternehmenschef wird mit den Worten zitiert, die Lage käme einer „Katastrophe“ gleich. Donna Fordyce, Chefin des Verbandes Seafoos Scotland, bezeichnet das Zusammenkommen von Coronapandemie, Grenzschließung im Dezember, bürokratischer Probleme und zurückgewiesener Lkw an den Grenzen als „perfekten Sturm“.