Ein vergilbtes Schild davor macht deutlich: Hier stimmt was nicht. Besuche des Gebäudes sind derzeit nicht erlaubt: “Wir planen einen Relaunch in einigen Monaten”, heißt es bei SVP Global, an den Spaniens Bad Bank Sareb die Schulden von „InTempo“ 2015 zu einem Discount-Preis verkaufte: “Die ganze Geschichte um das Gebäude erinnert an einen Krimi”, heiβt es aus Kreisen der spanischen Institution.