Es gibt wohl keinen Ort, der alle Fehler der spanischen Wirtschaftspolitik so gut sichtbar macht wie Benidorm. Wer von der Autobahn AP7 oder der Nationalstraße N332 in die Urlaubsstadt reinfährt, der versteht direkt, was die vergangenen Jahre baupolitisch falsch gelaufen ist. Obwohl hier jeden Tag Millionen Euro in Hotels, Bars, Restaurants und Discotheken umgesetzt werden, stinkt es dort schon bei der Stadteinfahrt nach Kloake. Das Leitungswasser ist ungenießbar, die Stadt mit den meisten Hotelbetten in Spanien nach Madrid und Barcelona ist schmutzig, es gibt keine öffentliche Toiletten am Strand und die Gebäudefassaden brauchen eine Generalreinigung.