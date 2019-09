Bereits am Montag Britisches Parlament muss schon heute in Zwangspause

Das britische Parlament soll bereits an diesem Montagabend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden. Das teilte ein Regierungssprecher in London am Morgen mit. Es soll dann erst wieder am 14. Oktober zusammentreten. Premierminister Boris Johnson hatte bereits Ende August erklärt, die gewöhnlich zweiwöchige Sitzungspause des Parlaments ab Mitte September zu verlängern. Erwartet worden war ein Startzeitpunkt zwischen dem 9. und 12. September.