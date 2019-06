Bericht der EU-Kommission Anteil fauler Kredite in der EU fällt deutlich

Die neuesten Zahlen beziehen sich auf das dritte Quartal 2018. „Der Anteil notleidender Kredite nähert sich dem Niveau vor der Krise an“, heißt es in dem Bericht. 2008 hatte die Quote unter drei Prozent gelegen. Insgesamt summieren sich die notleidenden Kredite in der EU aktuell auf 786 Milliarden Euro. Der Abbau notleidender Kredite gilt als Voraussetzung für eine gemeinsame Einlagensicherung in der EU, ein Projekt, dem die Bundesregierung sehr kritisch gegenübersteht.