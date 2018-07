Bericht der EU-Kommission: Griechische Staatsschuld steigt weiter

Die griechische Staatsschuld bleibt nur wegen ungewöhnlich optimistischer Annahmen der Europäer tragfähig. Treten die Annahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein, würde die Schuldenquote im Jahr 2060 auf 234,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hochschnellen, so die EU-Kommission in ihrem Bericht zur vierten Programmüberprüfung. Der Bruttofinanzbedarf, also die Summe aus Haushaltsdefizit und Schuldendienst, würde sich nach den Brüsseler Berechnungen in diesem Szenario auf 53,3 Prozent des griechischen BIP belaufen. Das liegt weit über der Schwelle von 20 Prozent, welche die Finanzminister der Eurozone als Richtwert für tragfähige Schulden identifiziert haben.