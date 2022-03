Beschuss von Atomkraftwerk Diese Risiken können die Sicherheit der ukrainischen AKW gefährden

Auch Grossi gab zu, die Situation sei „einzigartig“. Nach dem Vorfall am AKW Saporischschja am Freitag sagte er, er wolle sich persönlich vor Ort ein Bild über den Zustand machen. „Ich bin bereit zu kommen“, sagte der IAEA-Chef und bot sich als Vermittler an. Täglich gibt die Behörde Updates heraus, betont, auch mit der russischen Seite in Kontakt zu sein. Man befinde sich schließlich in einem andauernden militärischen Konflikt in einem Land mit einem sehr hohen Anteil radioaktiven Materials.