Besuch bei Joe Biden: „Von der Leyen wird die Allianz mit den USA beschwören“

Sind die Drohungen europäischer Konzerne denn ernst zu nehmen? Sind die USA so attraktiv wie gerne dargestellt?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die leicht erhältlichen Subventionen in den USA sind ja an enge Vorgaben geknüpft. Dort gibt es auch Engpässe bei der Versorgung mit kritischen Rohmaterialien aus China. Unternehmen können also nicht nur auf die Summen starren, die ins Schaufenster gestellt werden, sondern müssen das gesamte regulatorische Umfeld betrachten. Wir sehen großes Interesse an Investitionen in den USA, gleichzeitig sehen wir aber, dass Projekte trotzdem nicht in Gang kommen.