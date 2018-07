Besuch in Berlin Theresa Mays Brexit-Endspiel hat begonnen

Vorher aber noch der wichtige Termin in Deutschland: May drängt auf größere Flexibilität ihrer EU-Counterparts. Sie propagiert im Rahmen ihres neuen Modells – so viel ist jetzt schon bekannt - auch in Zukunft eine sehr enge Anbindung an den Binnenmarkt, einen reibungs- und zollfreien Güterhandel ohne Grenzkontrollen mit der EU. Gleichzeitig möchte Großbritannien bei den Dienstleistungen aber eigene Wege gehen. Ein „dritter Weg“ sei das, betont man in Londoner Regierungskreisen. Als Rosinenpickerei kritisiert solcherlei dagegen die EU. May tingelt durch Europa und wirbt um Unterstützung für ihre Pläne. Am Dienstag reiste sie bereits in die Niederlande zu Gesprächen mit Ministerpräsident Mark Rutte.