Besuch in Deutschland Erdogan wirbt um engere Wirtschaftsbeziehungen

Die Türkei steckt mitten in einer Wirtschaftskrise. Die Inflation droht außer Kontrolle zu geraten und die Lira hat in diesem Jahr rund 40 Prozent an Wert verloren. Investoren ziehen Geld ab, weil Erdogan mit den USA im Clinch liegt und Einfluss auf die Notenbank seines Landes nimmt. Vergangene Woche senkte die türkische Regierung ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr.