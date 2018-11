„Beunruhigend schwach“ Konjunktur in Eurozone kühlt weiter ab

Die Privatwirtschaft in der Eurozone ist im November so langsam gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel um 0,7 Punkte auf 52,4 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hält sich aber über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. „Wir müssen uns auf einen enttäuschenden Jahresausklang einstellen“, sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Zukunftsindikatoren wie Auftragseingang und Geschäftsaussichten seien „beunruhigend schwach ausgefallen“.