Bewährungsprobe für Green Deal Der Streit entzündet sich am Geld

Für von der Leyen wäre es eine große Schlappe, wenn die drei Länder ihre Unterschrift unter das Klimaziel für 2050 verweigern. Sie hat ein großes Interesse an einem Kompromiss, so weich der auch formuliert sein könnte. Ratspräsident Charles Michel will sie dabei unterstützen. Als Ministerpräsident von Belgien mit seinen notorisch verfeindeten Landesteilen hat er sich in den vergangenen Jahren als Vermittler geübt. Das Duo Michel und von der Leyen wird sicherlich besser harmonieren als ihre Vorgänger Jean-Claude Juncker und Donald Tusk, die nicht miteinander konnten.