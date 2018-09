Bis 2030 EU will CO2-Ausstoß von Autos um 45 Prozent reduzieren

Die EU-Parlamentarier wollen EU-Kreisen zufolge den CO2-Ausstoß von Autoflotten stärker drücken als bislang angedacht. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments werde sich am Montagabend für eine Reduzierung um 45 Prozent bis 2030 aussprechen, sagten mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Zudem solle ein Zwischenziel von 20 Prozent bis 2025 festgelegt werden. Ursprünglich sollten Autos und Lieferwagen nach Plänen der EU-Kommission bis 2030 nur 30 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) produzieren. Es gebe aber eine Mehrheit in dem Ausschuss für die schärferen Vorgaben, sagten die Personen. Dies solle auch dazu beitragen, die Luftqualität insgesamt zu verbessern.