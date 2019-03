Bis Ende Juni May bittet EU um Brexit-Aufschub

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Aufschiebung des Brexits bis zum 30. Juni bei der Europäischen Union beantragt. Ihre formelle Bitte an EU-Ratspräsident Donald Tusk wurde am Mittwochmittag bekannt, einen Tag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Das Londoner Parlament hatte bereits in der vergangenen Woche dafür gestimmt, den Brexit um drei Monate auf Ende Juni zu verschieben. In der EU hieß es zum Teil aber vor Mays Antrag, weitere zwei Jahre seien möglicherweise nötig.