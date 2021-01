Bitcoin EU-Kommission: Umgehung von Sanktionen durch Kryptowährungen stoppen

In Zeiten von Kryptowährungen verlieren finanzielle Sanktionen allerdings so sehr an Effektivität, dass Brüssel nun gegensteuern will. Die EU-Kommission will das Problem in diesem Jahr untersuchen, um 2022 konkrete Empfehlungen vorzulegen - oder sogar einen Gesetzesvorschlag. Dies geht aus dem noch unveröffentlichten Bericht zur Stärkung der strategischen Autonomie in Wirtschaft und Finanzen hervor, den der Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis am kommenden Dienstag vorstellen wird.