Börsentrend Ärger für Börsenhüllen? EU-Aufsicht nimmt SPACs unter die Lupe

Bislang gab es in Europa zehn SPAC-Börsengänge mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Dollar. In den USA kamen seit dem vergangenen Jahr 522 solcher Börsenmäntel im Volumen von mehr als 300 Milliarden Dollar an den Markt. „Wir müssen verstehen, warum SPACs so beliebt sind, warum Menschen Geld nur auf der Grundlage der Namen der Sponsoren und der Ankündigung eines Projekts bereitstellen“, sagte Cazenave. Noch sei es aber zu früh, eine Entscheidung über eine angemessene Regulierung zu treffen.



