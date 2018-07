Boris Johnsons Rücktritt: Theresa Mays Ende rückt näher

Theresa May allein zu Haus? Mit Außenminister Boris Johnson ist nun ein weiterer Minister aus dem Trio der Brexiteers zurückgetreten, die die Premierministerin vor zwei Jahren in ihre Regierung geholt hatte, um die konservative Partei vor der Selbstzerfleischung zu bewahren. Gestern, kurz vor Mitternacht hatte sich bereits Brexit-Minister David Davis verabschiedet. Zwar rückt nun für Johnson Gesundheitsminister Jeremy Hunt nach. Premierministerin May hat aber in den letzten Monaten sieben (!) Minister eingebüßt.