Brexit-Angst und Dieselkrise Britischer Autoabsatz bricht ein

Mehr als drei Viertel aller britischen Industriebetriebe fürchten Verzögerungen im Warenhandel durch verstärkte Grenzkontrollen nach dem Brexit. 76 Prozent der befragten Firmen sähen darin ein Risiko für ihr Geschäft, teilte der Industrieverband EEF am Montag mit. Großbritannien will Ende März aus der EU austreten. Viele Details sind aber noch immer unklar, was Unternehmen die Planung erschwert. Der Industrieverband verwies unter anderem auf stärkere Schwankungen an den Devisenmärkten sowie höhere Beschaffungskosten als konkrete Belastungen.