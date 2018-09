Brexit Auch nach dem EU-Gipfel kein Fortschritt

In den Streit über die Ausgestaltung des Brexit ist auch nach einem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs keine echte Bewegung gekommen. Sechs Monate vor dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union herrscht in zentralen Punkten wie der künftigen irischen Grenze und den Handelsbeziehungen weiter Unklarheit. Man habe da noch viel Arbeit zu leisten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Salzburg nach Abschluss des zweitägigen Treffens. Die britische Premierministerin Theresa May warf den Staats- und Regierungschefs mangelnde Flexibilität vor. Gleichzeitig betonte sie die Vorzüge ihrer eigenen Vorschläge. Einig sind sich beide Seiten nur, dass die Zeit knapp wird. Anstatt die Verhandlungen wie erhofft im Oktober zu beenden, muss nun ein Sondergipfel im November ins Auge gefasst werden.