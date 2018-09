Brexit Britischer Notenbankchef bleibt bis Anfang 2020 im Amt

Der britische Notenbankchef Mark Carney verlängert wegen des 2019 anstehenden Brexit seine Amtszeit ein zweites Mal. Finanzminister Philip Hammond teilte dem Parlament am Dienstag mit, Carney haben sich bereiterklärt, sieben Monate länger an der Spitze der Bank of England zu bleiben und sie noch bis Ende Januar 2020 zu leiten. Der Zentralbankchef sicherte dem Finanzminister schriftlich zu, alles zu tun, um den Austritt Großbritanniens aus der EU erfolgreich zu gestalten und einen reibungslosen Übergang an der Notenbankspitze zu ermöglichen.