Brexit Britisches Parlament sucht nach Ausweg aus der Sackgasse

Die Debatte soll am Mittwochnachmittag (ab 16 Uhr MEZ) beginnen, über die ausgewählten Alternativvorschläge wird dann am Abend abgestimmt (ab etwa 20 Uhr). Das Ergebnis liegt wahrscheinlich erst gegen 23 Uhr vor. Am kommenden Montag könnte es dann in eine zweite Runde gehen mit einer kleinere Auswahl an Vorschlägen, wie ein Parlamentssprecher erläuterte.