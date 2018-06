„Es geht zu wie in einer Reality-Show im Fernsehen“, so der Kommentar des UK-Volkswirts der Berenberg Bank zu den Vorgängen in Großbritannien. Eine Soap Opera, die nun noch zusätzlich Elemente eines Spionagethrillers aufweist: So berichtete die Sunday Times gestern von angeblich engen Kontakten zwischen der Kampagne der Brexit-Befürworter „Leave.EU“ und Russland. Der mit einer Russin verheiratete britische Multimillionär Arron Banks, der im Vorfeld des EU-Referendums im Jahr 2016 die Brexit-Kampagne mit zwölf Millionen Pfund finanzierte, traf sich demnach mehrmals heimlich mit dem russischen Botschafter in London, Alexander Yakowenko, und reiste im Februar 2016 sogar nach Moskau. Arron selbst sprach nur von „zwei feuchtfröhlichen Mittagessen und einer Tasse Tee“ – die Enthüllungen der „Sunday Times“ seien Ausdruck einer „politische Hexenjagd“ kritisierte er. Von der Zeitung veröffentlichte E-Mails zeigen, dass Banks und sein Mitarbeiter Andy Wigmore außerdem mit russischen Kontakten über geschäftliche Interessen sprachen – dem Vernehmen nach ging es dabei um den Kauf von sechs russischen Goldminen in Sibirien.