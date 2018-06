Es herrscht Stillstand, obwohl die Uhr tickt. Die Premierministerin ist ständig im Noteinsatz: Am Donnerstag gelang es ihr nur mit Mühe, eine schwere Krise abzuwenden, die den Sturz der Regierung bedeutet hätte, nachdem der für den EU-Austritt zuständige Minister David Davis wegen Meinungsverschiedenheiten in der Irlandfrage mit Rücktritt gedroht hatte. Am Freitag tauchte eine Tonbandaufnahme von Außenminister Boris Johnson auf, der im kleinen Kreis erklärt hatte, US-Präsident Donald Trump wäre wohl besser für die Brexit-Verhandlungen geeignet als May. Im Hinblick auf die heikle Nord-Irland-Grenze meinte er spöttisch, der Schwanz dürfe nicht mit dem Hund wackeln. Eine sehr hilfreiche Bemerkung, bedenkt man, dass Mays Minderheitsregierung nur durch die fortwährende Duldung der nordirischen Protestanten-Partei DUP an der Macht bleiben kann.