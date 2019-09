Brexit-Chaos Erneute Niederlage für Johnson und Tumulte vor der Zwangspause

Nach Ende der Sitzung in den frühen Morgenstunden am Dienstag ging das Parlament in die von Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte Johnson zuvor vorgeworfen, er schließe das Parlament, um keine Rechenschaft mehr ablegen zu müssen. Die Abgeordneten sollen erst wieder am 14. Oktober zusammentreten. Außerdem machte Corbyn klar, dass die Abgeordneten einen EU-Austritt ohne Vertrag verhindern wollten. „So lange ein No Deal nicht vom Tisch ist, werden wir nicht für die Auflösung dieser Kammer und eine Parlamentswahl stimmen“, sagte der Labour-Vorsitzende. Wenige Stunden zuvor setzte Königin Elisabeth II. das vom Unterhaus verabschiedete Gesetz in Kraft, das Johnson verpflichtet, eine dreimonatige Verschiebung des Brexit bis Ende Januar zu beantragen, sofern er bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen erzielt.