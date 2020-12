Brexit Chaos in Kent: Grenze nach Frankreich geschlossen

Die Szene, die man an diesem Tag in allen Nachrichtensendungen in Großbritannien sieht, schockiert das Land. Denn normaler Weise rollen jeden Tag aus beiden Richtungen bis zu 10.000 Lkw durch die Küstenstadt, die Großbritannien mit dem französischen Calais verbindet. Es ist die wichtigste Verbindung der Inselnation nach Kontinentaleuropa. Doch in der Nacht auf Montag hat Frankreich seine Grenze zu Großbritannien für vorläufig 48 Stunden dichtgemacht. Es drohen massive Lkw-Staus im Südosten Englands und Engpässe im gesamten Land. Großbritannien ist an diesem Tag vom Rest Europas so gut wie abgeschnitten.