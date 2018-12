Brexit-Chaos May darf weitermachen – doch die Ohnmacht bleibt

May hatte die Unterhaus-Abstimmung in Anbetracht ihrer sicheren Niederlage Anfang der Woche bereits kurzfristig abgesagt. Der Entwurf muss aber bis zum 21. Januar spätestens erneut ins Unterhaus eingebracht werden. „Von den 117 Tories, die beim Misstrauensvotum gegen May stimmten, dürften die meisten auch große Bedenken gegen ihren Brexit-Deal haben“, sagte der Hinterbänkler Stephen Crabb, „sie steht vor enormen Schwierigkeiten.“ Das Kernproblem ist also weiter ungelöst, die Krise wurde nur verschoben, grundsätzlich hat sich nichts geändert. Kein Wunder, dass die Wirtschaft May nicht gratulierte: „Dieses Votum war nichts anderes als eine chaotische Umleitung. Die Politiker müssen ihren endlosen Streit der letzten 30 Monate endlich beenden und sicherstellen, dass der EU-Austritt vernünftig geregelt wird“, forderte Carolyn Fairbairn, die Chefin des Industrieverbandes CBI. „Unser Land und die Unternehmen haben die Nase voll. Die Ungewissheit lähmt schon jetzt unsere Firmen und bedroht Arbeitsplätze“, kritisierte sie weiter.